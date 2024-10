2024-10-27 15:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات في بغداد. وذكرت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، انه “ضمن إطار ملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي المخدرات والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل، تمكّنت قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض بالجرم المشهود …

