2024-10-27 19:36:04 - المصدر: ايشان

في تغيّر طرأ على السياسة الداخلية للكيان الصهيوني، قد نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة، رضوخ حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو لصفقة مع فصائل المقاومة، تنهي آلة القتل العشوائية في فلسطين ولبنان. هذا التحول، يأتي بفعل الخسائر التي تعرض لها الكيان الصهيوني خلال حربه، منذ بدء عملية طوفان الأقصى، سواء في الجبهة الداخلية، أو جنوب لبنان، […]

ظهرت المقالة “تنازلات” على طريقة الكيان.. رضوخ مرتقب لشروط المقاومة وإيقاف العدوان أولاً على ايشان.



