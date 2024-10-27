2024-10-27 20:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 27 - 10 (كونا) -— بحثت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) اليوم الأحد برئاسة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري آخر الاستعدادات التنظيمية للبطولة المقرر أن تستضيفها الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبلين.وذكرت الهيئة العامة للرياضة في بيان صحفي أن ذلك جاء في اجتماع شهد عرضا تقديميا من شركة (زين) الراعي الرسمي للبطولة حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالبطولة وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لإقامة حفل قرعة البطولة المحدد له في التاسع من نوفمبر المقبل.وأضافت أن العرض تضمن استعراض التصاميم المقترحة لإنشاء مناطق المشجعين (فان زون) في ثلاثة مواقع رئيسية بمحاذاة ملعبي البطولة وهما استاد (جابر الأحمد الدولي) واستاد (جابر المبارك) إضافة إلى منتزه (مروج) إذ تم اعتماد هذه التصاميم تحضيرا لتجهيزها.ولفتت الى أن الوزير المطيري اكد خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود جميع الجهات المعنية في الدولة لضمان تنظيم مميز لهذا الكرنفال الرياضي الخليجي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية لإظهار البطولة بصورة مشرفة تعكس عمق العلاقات الخليجية والعربية.يذكر أن البطولة ستشهد مشاركة ثمانية منتخبات هي (السعودية - عمان - البحرين - قطر - الإمارات - العراق- اليمن - والكويت المستضيفة).(النهاية) ف ش ا / ع س