بريمونتادا مجنونة.. قمة يوفنتوس وإنتر ميلان تنتهي بالتعادل

2024-10-28 00:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

خطف يوفنتوس، تعادلا ثمينا أمام مضيفه إنتر ميلان، بنتيجة 4-4، مساء اليوم الأحد، (27 تشرين الأول 2024)، في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الإيطالي.

سجل رباعية النيراتزوري، بيوتر زيلينسكي "هدفين" من علامة الجزاء (15 و37) وهنريك مخيتريان (35) ودينزل دومفريس (53).

في المقابل، جاءت رباعية يوفنتوس عن طريق دوسان فلاهوفيتش (20) تيموثي وياه (26) وكينان يلدز "هدفين" (72 و82).

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 18 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الثالث.

وحصل إنتر بفضل ذكاء ماركوس تورام، على ركلة جزاء في الدقيقة 14، بعد لعبة ممتازة من الدفاع إلى بافارد بالجانب الأيمن، الذي مرر عرضية، سبق فيها تورام، المدافع دانيلو، وسقط بعد الاحتكاك، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

وتقدم البولندي زيلينسكي لتسديد ركلة الجزاء وتمكن من تسجيلها، بعدما سدد الكرة في وسط المرمى، معلنا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 15.

وعاد يوفنتوس لأجواء اللقاء سريعا، مسجلا التعادل في الدقيقة 20، بعد عرضية ممتازة لماكيني داخل المنطقة، مهدها بشكل جيد إلى فلاهوفيتش، الذي أسكن الكرة داخل الشباك.

وتقدم اليوفي بالهدف الثاني في الدقيقة 26 بمرور رائع من الجناح كونسيساو بالجانب الأيمن أمام مخيتريان، ليمرر كرة أرضية أمام المرمى، مرت من أمام سومير، ووجدت وياه الذي أسكنها داخل الشباك بسهولة.

وأراد كونسيساو تسجيل ثالث الأهداف بمحاولة جديدة من الجانب الأيمن، بعدما استلم الكرة، ليطلق تسديدة صاروخية في المرمى، حولها سومير إلى ركنية.

وعاد إنتر للمباراة بهدف التعادل الثاني في الدقيقة 35 بفضل مجموعة تمريرات في العمق ضربت دفاع اليوفي، بين مخيتريان وتورام، ليطلق الأرميني تسديدة بيسراه على يمين دي جريجوريو في الشباك.

وبعد أقل من دقيقة ونصف، وصل الإنتر لمنطقة جزاء اليوفي، وحصل دومفريس على ركلة جزاء بعد احتكاك من كالولو، تقدم زيلينسكي لتسديدها مجددا وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للإنتر.

وأضاع إنتر فرصة تسجيل الهدف الرابع بعد مجهود فني رائع من تورام، الذي راوغ ومرر إلى لاوتارو الذي سدد، لكن الكرة ضربت في ماكيني، ومرت بجوار القائم إلى ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر 3-2.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر إنتر فرصة تسجيل رابع الأهداف، بعد تسديدة ديماركو، والتي تألق دي جريجوريو في التصدي لها، وفشل دومفريس بغرابة في متابعتها أمام الشباك الخالية.

وعوض دومفريس، الخطأ الذي وقع فيه، بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 53، بعد ركنية شتتها دانيلو بشكل خاطئ، لتذهب إلى الهولندي على القائم الثاني وقابلها بتسديدة أرضية في الشباك.

وبعد دقائق قليلة، فشل تورام في قتل يوفنتوس، بعدما انطلق بهجمة مرتدة، لكنه تأخر كثيرا لينجح دفاع اليوفي في استعادة الكرة.

ونفذ باريلا وديماركو ركلة حرة بطريقة رائعة، بعدما لمس الأول، الكرة، ليركض فيديريكو ويطلق صاروخية من مسافة بعيدة، تألق دي جريجوريو وحولها ببراعة إلى ركنية بالدقيقة 65.

وعاد دي جريجوريو ليواصل تألقه وينقذ يوفنتوس من هدف جديد، بعدما تصدى لتسديدة صاروخية من باريلا ضربت بالدفاع ومرت في طريقها للشباك، لولا أصابع الحارس التي أبعدتها لركنية جديدة.

واستمرت خطورة الإنتر المتواصلة بمحاولات من دي فري، الذي سدد كرة قوية فوق العارضة، وفي ركنية أخرى، سدد رأسية ضربت في الدفاع ومرت بمحاذاة القائم الأيمن لليوفي.

وأهدر لاوتارو فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة 70، بعد متابعة ممتازة لركنية دي ماركو، قابلها برأسية مرت بمحاذاة القائم.

اليوفي من أول محاولة في الشوط الثاني، قلص النتيجة بالهدف الثالث، بمرتدة وصلت إلى يلدز الذي أطلق تسديدة يسارية زاحفة على يسار سومير.

وواصل إنتر، مسلسل إهدار الفرص الغريبة، بمحاولة تورام الذي قابل رأسية بيسيك، بتسديدة مرت بجوار المرمى، وبعد دقائق، مرر تورام عرضية إلى لاوتارو، ليحولها الأخير بتسديدة أعلى من المرمى.

وعادل يوفنتوس، النتيجة، في الدقيقة 82، عبر يلدز الذي سجل هدفه الشخصي الثاني، بتسديدة قوية، لمست يد الحارس سومير وسكنت الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل 4-4.