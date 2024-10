العالم يذهب إلى الانضباط بعد العدوان على إيران.. والقوى العراقية تصعد بسبب "خرق الأجواء"

2024-10-28 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن بدأت قُوَى سياسية وفصائل "تصعد" على خلفية معلومات عن استخدام إسرائيل الأجواء العراقية بالضربة الأخيرة على إيران.وتنفس العراق الصعداء بعد ضربة اسرائيلية وصفت أنها "محدودة"، بعد أسبوعين من التوتر والترقب، وتوقعات بتوسع الضربات.وقرأ محللون لـ(المدى)، المشهد عقب الضربة الاخيرة، بانه ذاهب إلى "التهدئة"، لكن ماذا عن الفصائل؟وقلَّلَت طهران من الهجوم الذي لم […]

