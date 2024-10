برلمان كردستان الجديد أمام تحديات تشريعية كبرى

2024-10-28 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

السليمانية / سوزان طاهربعد انتهاء انتخابات برلمان كردستان وإعلان النتائج الأولية ومعرفة كل حزب حجمه الانتخابي وعدد مقاعده، تتجه الأنظار نحو برلمان إقليم كردستان في الدورة المقبلة، وما هي المهام الملقاة على عاتقه، وسط كم كبير من المشاكل التي يعاني منها الإقليم في المرحلة الحالية، وسط مطالبات بضرورة تفعيل دور البرلمان، وإعطائه المساحة الكافية.ولم تتمكن […]

