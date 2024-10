إخفاقات في مكافحة غسيل الأموال.. لماذا لا يؤسس العراق وحدة الاستخبارات المالية؟

2024-10-28 00:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىكشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، أمس الأحد، عن وجود إخفاقات في ملف مكافحة غسيل الأموال داخل العراق، متسائلاً عن أسباب عدم تأسيس وحدة الاستخبارات المالية.وقال السعدي في تصريح صحفي، إنه "رغم وجود مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن هيكل البنك المركزي العراقي منذ عام 2007، وهذا المكتب يعاني من نقص الموارد […]

