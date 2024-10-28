اعتقال "ضابط عسكري متقاعد" بتهمة سرقة جيوب المواطنين ببغداد

2024-10-28 01:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد أمني، يوم الاثنين، بإعتقال "لص" اتضح أنه "ضابط متقاعد" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز: "وردت معلومات بوجود اشخاص يستقلون دراجة نارية يقومون بسرقة المواطنين في الأسواق ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف أن قوة امنية نصبت كميناً وتمكنت من القبض على أحد السارقين، و"اتضح أنه ضابط عسكري متقاعد له من العمر 57 عاماً".

ولفت إلى أنه تم اعتقال المتهم وإيداعه التوقيف.