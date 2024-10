خبير يعلق على قرار المركزي العراقي خفض الفائدة: غير مفهوم

2024-10-28 01:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر علق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم الاحد، حول اجراءات البنك المركزي العراقي بتخفيض اسعار الفائدة. وقال الهاشمي في تغريدة عبر حسابه في منصة x وتابعتها “عراق اوبزيرفر”، ان “البنك المركزي العراقي يتبع خطوات الفيدرالي والبنوك المركزية الغربية، ويخفض أسعار الفائدة من 7.5% الى 5.5% رغم إخفاقه في تحقيق أهدافه النقدية”. ‏واضاف: “فقد …

