ناشئة العراق يخفق بلوغ نهائيات آسيا كأفضل "ثاني" وإيران بدلا عنه

2024-10-28 01:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فشل وبشكل رسمي منتخب العراق للناشئين لكرة القدم ببلوغه الى نهائيات آسيا كأفضل فريق بالمركز الثاني.

وجاء ذلك بعد فوز منتخب إيران على الأردن 4-2 لتضمن إيران التأهل بدل عن العراق بحسب حسابات اللجنة المنظمة.

وخسر المنتخب العراقي للناشئين أمام نظيره الأوزبكستاني بنتيجة 0-1، في منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا دون 17 عاماً 2025.

وجرت المباراة اليوم الأحد في ملعب جامعة (فو جين) بالعاصمة تايبيه.