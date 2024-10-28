2024-10-28 01:36:04 - المصدر: ايشان

دخانٌ ملأ سماء العاصمة بغداد، نتيجة حريق الظلال، الذي جاء بعد حملة لتنفيذ إجراءات السلامة، لكنها بدت غير موجودة، مع الحريق الكبير الذي بقي مشتعلاً منذ الساعة الواحدة ظهراً، وحتى بعد الساعة الحادية عشرة مساءً. مستشار وزير الداخلية، الفريق كاظم بوهان، خرج بتصريح رسمي، تابعته “إيشان”، قال إن “المخازن التي احترقت لم تحتوِ إجراءات […]

ظهرت المقالة حريق الظلال.. “عورة” إجراءات السلامة تُكشَف أمام الملأ: المشكلة بدأت بـ “تفحيط سيارات” أولاً على ايشان.



