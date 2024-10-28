باريس يهزم مارسيليا بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

2024-10-28 02:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتلاعب باريس سان جيرمان بمضيفه أولمبيك مارسيليا وهزمه بثلاثية دون رد، على ملعب فيلودروم في مباراة الكلاسيكو، بختام منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الفرنسي.سجل جواو نيفيز وليوناردو باليردي مدافع مارسيليا بالخطأ في مرماه وبرادلي باركولا أهداف سان جيرمان في الدقائق 7 و29 و40.وانتزع سان جيرمان 3 نقاط من معقل غريمه الأزلي، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 17 نقطة في المركز الثالث.