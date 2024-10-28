النفط العراقي يفتتح تعاملات الاسبوع على انخفاض

2024-10-28 10:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

افتتحت أسعار النفط العراقي، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية على انخفاض.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 69.47 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 72.62 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.93- لكلاهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضا أيضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 72.60 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 68.44 دولارا للبرميل، بنسبة 0.233.45- و 3.36- على التوالي".

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع