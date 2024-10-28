2024-10-28 10:09:04 - المصدر: ايشان

نتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسريبات تكشف الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية التي سيتم الإعلان عن الفائز بها في الحفل الذي يقام على مسرح “لو شاتيليه” بباريس مساء اليوم. وتتنافس مجموعة من نجوم العالم للحصول على الجائزة، أبرزهم ثلاثي فريق ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، وكيليان مبابي، كما يشهد السباق تواجد ثنائي مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند، ورودري. […]

ظهرت المقالة تسريبات عن الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية الليلة أولاً على ايشان.



