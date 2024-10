العراق يتقدم بمذكرة احتجاج رسمية ضد إسرائيل

2024-10-28 10:10:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىأعلنت الحكومة العراقية، يوم الإثنين، تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة "الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها "المعتدية" أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم 26 تشرين الأول الجاري. ووجه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزارة الخارجية […]

