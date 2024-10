نقص الأراضي وغياب الرقابة الاستثمارية وراء أزمة أسعار الوحدات السكنية

2024-10-28 10:10:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىكشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في العراق عن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية في عموم العراق، مشيرة إلى أن هناك عدة عوامل أساسية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة. وحدد نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، اهم اسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية في عموم البلاد. وقال السعبري، إن […]

