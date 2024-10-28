السوداني يعفي 4 أعضاء بمجلس مفوضين هيئة الإعلام والاتصالات

2024-10-28 10:45:39 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أمراً ديوانياً بإعفاء 4 أعضاء من مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات.









وذكر مصدر مسؤول، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر أمراً ديوانياً بإعفاء أربعة أعضاء من مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية". وأشار الى أن الإعفاء شمل مجاهد أبو الهيل ورئيس المجلس بسام الزيدي وعضوي المجلس آڤا فائق نادر وعبد الوهاب معد الصفا.



