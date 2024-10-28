العراق يحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على خرق الاحتلال الإسرائيلي لأجوائه

2024-10-28 13:00:04 - المصدر: كونا

بغداد - 28 - 10 (كونا) -- أعلنت الحكومة العراقية تقديمها مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لإدانة انتهاك طائرات الاحتلال الإسرائيلي أجواء العراق وسيادته خلال هجومه العسكري الجوي على إيران يوم السبت الماضي.وذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني وجه كذلك وزارة الخارجية العراقية بالتواصل مع الجانب الأمريكي بشان هذا "الخرق" وذلك بناء على التزام واشنطن بأمن وسيادة العراق وفقا لاتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي.وشدد على التزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق واستقلاله وحرمة أراضيه وعملها "على مختلف الصعد لمواجهة هذه الانتهاكات".وجدد التأكيد على عدم سماح الحكومة العراقية ورفضها استخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى خصوصا دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة.وبين حرص حكومة العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة و منع أي استغلال لاراضيه في صراعات إقليمية فضلا عن تبنيها مبدأ حل النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل.وأعلنت إيران تعرضها فجر السبت الماضي إلى هجوم عسكري جوي من قبل الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المواقع ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتسبب في أضرار محدودة. (النهاية) ع ح ه / م ج ب