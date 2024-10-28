بعد انباء عن تحركات لداعش.. قيادي بالحشد: الشريط الحدودي مع سوريا مؤمن بنسبة 100%

2024-10-28 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد معاون قائد الحشد الشعبي في نينوى سلام أبو معصومة، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، أن الوضع الأمني في المحافظة مؤمن بنسبة 100%.

وقال أبو معصومة لـ "بغداد اليوم" إن "جميع من يتحدث عن وجود تحركات لداعش على الشريط الحدودي مع سوريا، فهذا الأمر غير صحيح إطلاقا، كون الحشد الشعبي وباقي الأجهزة الأمنية يمسكون الملف الأمني بالكامل، ولا وجود لأي خرق".

وأضاف أن "الشريط الحدودي مؤمن بالكامل وبنسبة 100%، ولا وجود لأي خروقات، ولا وجود لأي تهديد من داعش، والأوضاع التي تجري في سوريا لا تؤثر على نينوى إطلاقا".

يشار الى ان وسائل اعلام محلية تناولت انباءً عن وجود تحركات لعناصر من عصابات داعش الإرهابية على الشريط الحدودي من الجانب السوري، فيما حذرت من محاولات عبور الإرهابيين الى الداخل العراقي وخصوصا محافظة نينوى.