قوة خاصة قادمة من بغداد تنفذ عملية في عمق "المطيبيجة"

2024-10-28 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، بأن قوة خاصة قادمة من العاصمة بغداد وصلت إلى عمق حوض المطيبيجة بين صلاح الدين وديالى لتنفيذ عملية أمنية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قوة خاصة قادمة من بغداد نفذت عملية في عمق حوض المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الأخيرة ضمن الجزء الشرقي".

وأضاف، إن" العملية كانت لتعقب ثلاثة اهداف مهمة تتعلق بالخلايا النائمة، مؤكدا بان العملية تجري وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأشار المصدر الى، ان" العملية تأتي في اطار منع أي أنشطة إرهابية لداعش في المطيبيجة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وقربها من مناطق عدة في محافظتي ديالى وصلاح الدين".