الجنائية المركزية: الإعدام لـ 7 اشخاص بجريمة الاتجار بالمواد المخدرة

2024-10-28 13:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، احكاما بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 136 كيلو غرام من نوع صفر واحد (كبتاغون)، فضلا عن 2000 حبة مخدرة".

وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".