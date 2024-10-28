ليس بينهم عراقي.. الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2023

2024-10-28 13:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحينللفوز بجائزة أفضل لاعب للعام 2023، والتي خلت من أي لاعب عراقي.

وذكرالاتحاد على موقعه الرسمي وتابعته وكالة شفق نيوز، أن النجم القطري أكرم عفيف، قديصبح أول لاعب من بلاده يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مرتين، بعد تألقه في موسم2023-2024.

وبعدترشيحه للمرة الثانية، سيحلم الفائز بالجائزة لعام 2019 بفرصة تكرار الفوز في حفلتوزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي 2023 في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول الذيسيقام مساء يوم غد الثلاثاء، في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي.

وإلىجانب أكرم عفيف، ضمنت القائمة اللاعب الأردني يزن النعيمات، وهو أول لاعب في تاريخكرة القدم الأردنية يترشح لهذه الجائزة، ولاعب كوريا الجنوبية سيول يونغ-وو.