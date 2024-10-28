2024-10-28 13:05:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، تنويهاً بشأن التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة الوافدين من خارج العراق ضمن الوجبة الثانية سيكون على وفق قناة التعليم الخاص الصباحي الحكومي والأهلي الدولي للسنة الدراسية 2025/2024 وسينتهي عند الساعة 12 من مساء هذا اليوم".

ودعت الوزارة وفقا للبيان الى"ضرورة التقديم إلى خمسة خيارات في الاستمارة عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)".