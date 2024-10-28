2024-10-28 13:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملا

أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري، اليوم الاثنين، بدء أعمال الندوة الحوارية لمناقشة المبادئ الأساسية في مسودة قانون مجلس الاتحاد الحكومي، فيما أشار إلى أهم النقاط التي ستتناولها الجلسة.

وقال الياسري، في كلمته خلال الندوة الحوارية بعنوان (المبادئ الأساسية في مسودة قانون مجلس الاتحاد الحكومي ومقارنتها بالتجارب الدولية)، والتي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نجتمع اليوم للتباحث حول موضوع بالغ الأهمية، وهو مجلس الاتحاد، الجناح التشريعي الثاني للسلطة التشريعية وفق دستور جمهورية العراق لعام 2005. لقد غاب هذا الموضوع عن الأذهان لسنوات طويلة".

وأضاف، "يأتي جمعنا هذا ليتناول أهمية هذا المجلس، وكيفية تأليفه، والآليات المتبعة في مسودة قانون مجلس الاتحاد الحكومي، كما سنناقش أيضا الامتيازات الممنوحة لهذا المجلس، بالإضافة إلى أمور أخرى ستشكل محور النقاش في هذه الندوة الحوارية، وفي هذا السياق، نعلن عن بدء أعمال الندوة".