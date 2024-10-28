الجنائية المركزية: الإعدام بحق 7 من تجار المخدرات

2024-10-28 13:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

اصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت احكاما بالإعدام بحق سبعة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة"، مبينا ان "المدانين ضبطت بحوزتهم 136 كيلو غرام من نوع صفر واحد (كبتاغون)، فضلا عن 2000 حبة مخدرة".

وأضاف أن "الاحكام صدرت وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".