زياد حسن: العراق يسعى ليكون قوة مؤثرة في المبارزة على مستوى آسيا

2024-10-28 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكيأعلن رئيس الاتحاد العراقي وغرب آسيا للمبارزة، زياد حسن، عن طموحاته لتطوير اللعبة خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكداً أن اتحاده يسعى لتحقيق إنجازات على مستوى آسيا والعالم.وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" هناك جهوداً كبيرة للحصول على مقعد في التأهيل الأولمبي على مستوى غرب آسيا، مع التركيز على تمثيل المنطقة بشكل أفضل، لاسيما وأن الاتحاد يعد الأكبر في عدد الدول المشاركة إذ يتكون من 12 دولة مؤثرة في الرياضة العامة والمبارزة، ومن بينها دول قوية مثل الكويت والسعودية".وأشار حسن إلى أن" نجاح اتحاد غرب آسيا بقيادة العراق في تنظيم البطولة الأخيرة في الأردن، والتي شهدت جهوداً متميزة من الكادر العراقي، ساهم في تعزيز ثقة الدول بالاتحاد العراقي، وأعرب عن أمله في الحصول على الدعم الكافي من الحكومة، خاصة من وزارة الشباب، لتحقيق هذه الطموحات".وأضاف حسن أن " السنوات الماضية شهدت إعادة النشاط للاتحاد، الذي كان يعاني من ضعف الفعالية، مشدداً على أن التحضيرات للسنوات القادمة ستكون مدروسة بشكل جيد، والعمل بجهد أكبر للعب دور مهم في تعزيز التعاون والتأثير في المستوى الفني والإداري، مما يجعل العراق قوة مؤثرة في هذا المجال، بالاضافة الى رفع مستوى اللعبة في العراق والمنطقة".يذكر أن الهيئة العامة لاتحاد غرب آسيا للمبارزة، جدّدت الثقة برئيس الاتحادات الإقليمية "زياد حسن" لدورة انتخابية جديدة أمدها أربع سنوات.