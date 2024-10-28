شنيشل يحذر من تأثير كثرة المحترفين في مستوى اللاعب المحلي

2024-10-28 13:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد المدرب السابق لمنتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، أن العدد الكبير للاعبين المحترفين الأجانب في الدوري العراقي، يشكل خطراً على مستقبل اللاعب المحلي وبالتالي سيؤثر في مستوى المنتخبات.وقال شنيشل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" تواجد هذا العدد الكبير من المحترفين يهدد بتقليص فرصة اللاعب المحلي، خاصة في المراكز المهمة مثل قلب الدفاع والارتكاز والهجوم".وأوضح شنيشل أن" تقليل عدد الأندية وعدد اللاعبين الأجانب في الدوري سيكون خطوة مهمة لتطوير الدوري المحلي ومنح المواهب العراقية الفرصة للظهور والمشاركة، مما سيسهم في تأهيل لاعبين على مستوى عالٍ يمكنهم تمثيل المنتخب بشكل جيد في الاستحقاقات الدولية".وأضاف شنيشل أن" تقليد أنظمة دول الجوار ليس الخيار الأمثل، نظراً لاختلاف ظروف تلك الدول، ما يستدعي العمل على نموذج يناسب الوضع المحلي ويعزز من قدرات اللاعبين العراقيين".