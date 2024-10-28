2024-10-28 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، عن افتتاح 7 منافذ جديدة لتجهيز الغاز السائل للمركبات، مشيرة إلى تجهيز نحو 29 مليون و500 ألف لتر من غاز المركبات (LPG) لمركبات المواطنين عبر المنافذ المنتشرة في المحافظات.

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن هذه المنافذ توزعت على عدد من المحافظات؛ حيث تم افتتاح ثلاثة منافذ في نينوى، واثنين في المثنى، ومنفذ واحد في كل من بغداد وميسان.

وأشاد المدير العام بجهود الكوادر الوطنية التي ساهمت في هذا الإنجاز، مؤكداً استمرار العمل لافتتاح المزيد من المنافذ لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

من جانبه، أوضح مدير هيئة التجهيز، فلاح هاشم، أن شركة التوزيع تدير حالياً 70 منفذاً لغاز المركبات، في حين تدير شركة تعبئة الغاز 53 منفذاً، ليصل إجمالي المنافذ إلى 123 منفذاً.

وأكد استمرار الجهود لتوسيع عدد المنافذ لتغطية كافة المحافظات بخدمات الغاز السائل للمركبات.

وتقول الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز ، أن اكثر من 10 بالمئة من السيارات الموجودة في البلاد قد تحولت إلى منظومة الغاز، وأنها أكثر أماناً من منظومات البنزين.

وبسبب التكلفة العالية بعد ارتفاع اسعار البنزين (المحسن والممتاز) يقبل مواطنون عراقيون على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز بدل البنزين.