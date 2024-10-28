بعد صيف مرهق.. العراقيون يستمتعون باستقرار الكهرباء بفضل اعتدال الطقس

2024-10-28 13:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أرجعت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، استقرار الطاقة في بغداد ومحافظات أخرى إلى أسباب عدة، أبرزها اعتدال درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، أن "استقرار الطاقة يعود إلى الخطة الاستباقية للوزارة التي بدأت العمل بها استعدادًا لفصل الشتاء"، مبينا أن "عدداً من الوحدات التوليدية دخلت إلى الخدمة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة".

إضافة إلى ذلك، أوضح موسى، "تمت إعادة تشغيل الغاز الوطني المشغّل لمحطات الكهرباء في المنطقة الجنوبية بعد توقفه للصيانة، حيث أعادت وزارة النفط إنتاجه من جديد".

وأضاف موسى أن "التنسيق العالي بين وزارتي الكهرباء والنفط أسهم في توفير الكاز أويل لمحطات الكهرباء، خاصة في مناطق بغداد والوسط التي تعاني من نقص الغاز الإيراني، والذي انخفض إمداده من 40 إلى 15 مليون متر مكعب".

وتابع قائلا "كما ساعد اعتدال درجات الحرارة هذه الأيام في تقليل الأحمال، مما ساهم في استقرار ساعات التشغيل".

يذكر أن بغداد ومحافظات عراقية أخرى شهدت استقراراً في التيار الكهربائي منذ حوالي عشرة أيام، بعد انقطاعات مبرمجة لساعات طويلة خلال الصيف الماضي.