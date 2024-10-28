رئيس الوزراء يتابع خطوات المباشرة بمشروع إيدوبا للأبنية المدرسية

2024-10-28 15:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة تعوّل على مشاريع صندوق العراق للتنمية والصناديق المتفرعة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، حيث جرت متابعة خطوات تنفيذ مشروع (إيدوبا) الخاص بالأبنية المدرسية، ضمن مشاريع الصندوق، ومتابعة التأهيل النهائي للشركات التي قدّمت عروضها للاشتراك والمباشرة في التنفيذ".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة تعوّل على مشاريع صندوق العراق للتنمية، والصناديق المتفرعة عنه، في إشراك القطاع الخاص، وتوسعة مساهمته في الناتج الوطني وتوفير فرص العمل، وسد الاحتياجات في البنى التحتية واختصار الزمن اللازم".

وجرى، خلال الاجتماع، البحث في المضي بالشراكة مع مجموعة شركات السويدي، على ضوء مذكرة التفاهم الموقعة معها، وتحديد موقع المدينة الصناعية، التي سيجري إنشاؤها بالشراكة بين الصندوق والمجموعة المصرية.