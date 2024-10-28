2024-10-28 15:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد، يوم الاثنين،إقالة المدير الفني للفريق إريك تين هاغ، بعد سلسلة نتائج سلبية جداً علىالمستويين المحلي والأوروبي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي، في بيان، أن "تين هاغغادر منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بمانشستر يونايتد".

وكان الصحفي البريطاني الموثوق ديفيد أورنستين، أكد فيوقت سابق من اليوم، أن إدارة مانشستر يونايتد رأت أن رحيل تين هاغ هو القرارالأنسب خلال الفترة الحالية.

ولم يعلن أورنستين، عن البديل المحتمل لتدريب يونايتد،ولكن على الأغلب سيحل محله الأسطورة الهولندية فان نستلروي، الذي كان مساعدا لتينهاغ منذ بداية الموسم.

ولعل الخسارة الأخيرة أمام وست هام في الدوري الإنجليزيبنتيجة 2-1 كانت القاضية للمدرب الهولندي، الذي فشل بشكل كبير في استعادة هيبةيونايتد خلال توليه المهمة.