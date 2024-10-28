التجارة الإيرانية: 7 مليارات دولار من العراق في 7 أشهر

2024-10-28 15:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إيران، أن التبادل التجاري غير النفطي مع العراق بلغ أكثر من 7 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفقًا لما ذكرته الجمارك الإيرانية.

وأشارت الجمارك الإيرانية إلى أن التجارة غير النفطية لإيران مع دول الجوار شهدت ارتفاعًا بنسبة 23%، لتصل إلى 41.1 مليار دولار في نفس الفترة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية مع الدول المجاورة 64.5 مليون طن، أي بزيادة قدرها 16%.

وذكرت الجمارك الإيرانية أن أكبر حجم من التبادلات التجارية الإيرانية من حيث القيمة مع دول الجوار تم مع الإمارات العربية المتحدة وتركيا والعراق وباكستان والاتحاد الروسي، حيث بلغت تجارة إيران غير النفطية مع الإمارات 16.2 مليار دولار، وتركيا 9.9 مليار دولار، والعراق 7.6 مليارات دولار، وباكستان 1.6 مليار دولار، وروسيا الاتحادية 1.5 مليار دولار.