الدوري العراقي الممتاز: 5 انتصارات و3 تعادلات في مباريات اليوم

2024-10-28 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الصناعة على مضيفه بيشمركة السليمانية بنتيجة 2-0.

كما تمكن فريق غاز الشمال من الفوز على ضيفه فريق أمانة بغداد بهدف وحيد دون مقابل.

وتغلب فريق المصافي على مضيفة فريق الموصل بنتيجة 2-0.

‏وتعادل فريقا نادي الصناعات الكهربائية مع ضيفته نادي الغراف بنتيجة 1-1.

ونجح‏ فريق الرمادي بالتغلب على ضيفه فريق الناصرية بنتيجة 1-0.

‏فيما تعادل فريقا نادي الكاظمية مع ضيفه نادي الجولان من دون أهداف.

وفاز فريق عفك على مضيفة فريق الفهد بهدف دون مقابل، في حين تعادل فريقا نادي ميسان مع نادي الحسين بنتيجة 2-2.