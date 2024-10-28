النفط يحقق الفوز على الحدود في دوري نجوم العراق

2024-10-28 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏فاز فريق النفط على على مضيفة فريق الحدود بنتيجة 1-0 في انطلاق منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي اليوم الاثنين عند الساعة 2:45 عصراً.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابل، و‏جاء هدف النفط عن طريق اللاعب احمد صبري في الدقيقة 45+4، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة بخطف النفط ثلاث نقاط ثمينة من الحدود.

وبهذه النتيجة قفز فريق النفط للمركز الأول مؤقتاً برصيد 11 نقطة ، بينما بقى الحدود بالمركز الاخير من دون نقاط.