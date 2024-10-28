بعد غضب مدريد العارم.. تعليق عاجل من منظمي حفل الكرة الذهبية

2024-10-28 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، يوم الاثنين،بأن ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني قرر في اللحظة الأخيرة عدم حضور وفدهلحفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم المقرر مساء اليوم، في باريس،بعدما علم أن مهاجمه فينيسيوس جونيور لن يفوز بالجائزة.

في المقابل، أكد منظمو جائزة الكرة الذهبية أن أي لاعب أوناد لا يعرف من هو الفائز بالجائزة حتى لحظة إعلانها.

وأضافوا لوكالة فرانس برس: "جميع الأندية واللاعبينفي القارب ذاته"، مشيرين إلى أن "هناك قواعد سرية صارمة للغاية مقررةلنسخة 2024".

وبعد سلسلة من العروض القوية التي ساعدت ريال مدريد علىالفوز بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي، بدا فينيسيوس(24 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز للمرة الأولى بالكرة الذهبية لأفضل لاعب فيالعالم، متقدما على رودري (28 عاما) لاعب وسط إسبانيا ومانشستر سيتي، والإنجليزيالدولي جود بلينغهام لاعب ريال مدريد.

ولعب رودري، الذي وصفه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتيبأنه "أفضل لاعب وسط في العالم"، دورا محوريا في مساعدة سيتي على الفوزبلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، كما اختير أفضل لاعب فيبطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرةالرابعة.

وجرى اختيار بلينغهام (21 عاما) كأفضل لاعب في الدوريالإسباني بعد أن سجل 19 هدفا، وهو أفضل رقم في مسيرته في موسم أول رائع مع الفريق،كما ساعد إنجلترا في الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا 2024.