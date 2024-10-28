صدمة وغضب في مدريد.. الكرة الذهبية تدير وجهها عن فينيسيوس

2024-10-28 19:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدرت أنباء صادمة حول الفائز بجائزة الكرةالذهبية، العناوين وأزعجت نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل ساعات من إعلانالفائز بالجائزة الشهيرة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول.

ووفقا للصحفي الإيطالي المختص فابريتسيو رومانو، فأنالجائزة قررت "تجاهل" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما أغضب اللاعبوإدارة ريال مدريد.

وقال رومانو إن فينيسيوس جونيور لن يسافر إلى باريس ليلةالاثنين، لحضور حفل الكرة الذهبية، كما قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عدمالسفر أيضا، بالرغم من الدعوة الموجهة له.

وتشير كل العلامات إلى أن الفائز بالجائزة هذه السنةسيكون النجم الإسباني رودري، الذي حقق بطولة كأس أوروبا ولقب الدوري الإنجليزيالممتاز مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأثارت الأنباء فورا غضب جماهير ريال مدريد، وهو ما بدىظاهرا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم فينيسيوس موسما استثنائيا، حيث قاد فريقه ريال مدريدللقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.