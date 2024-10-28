مصادر: أكثر من 20 شخصا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على إيران

2024-10-28 20:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

من المحتمل ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على إيران (رويترز)

حصلت "اندبندنت فارسية" على معلومات من مصادرها الخاصة، تفيد بسقوط عدد من القتلى في الهجوم الإسرائيلي على إيران، وأنهم بلغوا نحو 20 قتيلاً.

وذكر أحد هذه المصادر، ويعمل في المنظومة الدفاعية بمحافظة "خوزستان" جنوب غربي إيران، أن عدد القتلى وصل إلى 26، فيما قال ثالث إنهم 27 شخصاً.

ولم يكشف المسؤولون الإيرانيون عن الحصيلة النهائية لعدد القتلى في الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، واكتفوا بذكر مقتل أربعة من أعضاء الجيش ومواطن مدني.

ولم يشر بيان الجيش الإيراني إلى مكان مقتل الجنود الذين قضوا في الهجوم وكمية الخسائر التي تحملتها القوات المسلحة الإيرانية، وذكرت مصادر غير حكومية في إيران أن الهجوم خلف عدداً من الجرحى وتحدثت عن احتمال ارتفاع عددهم.

خسائر المنظومة الدفاعية لمصفى النفط

وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "اندبندنت فارسية" من مصادرها أن المنظومة الدفاعية لمصفى النفط في عبادان تعرضت لهجوم واسع خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير.

وكانت مصادر مطلعة والصور الواردة من الأقمار الاصطناعية أظهرتا آثار الهجوم في منظومة الدفاع في مصنع الطائرات المسيرة ومنشأة إنتاج الوقود للصواريخ، وكشفت عن أن الهجوم نال من 20 هدفاً في أنحاء إيران.

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وتوزعت الأهداف على عدد من المدن، منها إيلام في غرب البلاد وشرق وجنوب شرقي طهران ومدينة ماهشهر وطالقان، لكن مصادر أكدت لنا استهداف منظومة الدفاع في منشأة عبادان للنفط.

وتبين من معلومات مصادر أخرى تفاصيل استهداف الصواريخ الإسرائيلية، وطبقاً لها تعرضت منظومات دفاعية في عدد من أنحاء إيران إلى قرصنة إلكترونية قبل بدء الهجوم، وتجمدت صفحة الرادارات في المنظومات الدفاعية، ولم تتمكن طهران من رصد الهجوم عليها بواسطة مقاتلات متطورة.

وأضافت المصادر أنه في هذه الأثناء طلب المقر الرئيس للدفاعات الجوية الإيرانية من المنظومات الدفاعية استخدام أساليب أخرى في صد الهجوم، وإطلاق النار على أي جسم طائر يقترب من حدود المناطق التي تغطيها الدفاعات المختلفة بالبلاد.

وتابعت أن هذه الإجراءات نفذتها إيران بواسطة منظومات دفاعية قديمة، أما المنظومات الدفاعية المتطورة مثل "أس 300" روسية الصنع ونماذج محلية أخرى فكانت ضمن أهداف الهجوم وتدمرت أو تحملت خسائر كبيرة.

الأجواء العراقية

ونشرت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بياناً أول من أمس السبت ادعت فيه أن الهجوم الإسرائيلي نفذ بواسطة إطلاق صواريخ جو أرض من الأجواء العراقية، وادعى البيان أن أي من المقاتلات الإسرائيلية لم تدخل أجواء إيران، لكن نظراً إلى القرصنة التي تعرضت لها أنظمة الرادار المتطورة في غرب البلاد فمن المحتمل أن المقاتلات الإسرائيلية دخلت أجواء إيران ولم تتمكن هذه الأجهزة من رصدها واستهدافها.

وكانت إسرائيل استهدفت فجر السبت الماضي أهدافاً في غرب ووسط البلاد، منها طهران، في ثلاث مراحل، ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن هذا الهجوم.

وادعت الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن عدداً ملاحظاً من الصواريخ الإسرائيلية رصدت بواسطة أنظمة الدفاع الإيرانية وتدمرت في عملية الصد للهجوم، كما أكد البيان أن الخسائر كانت محدودة وغير مؤثرة.

وكان الهجوم الإسرائيلي على إيران رداً على عمليات صاروخية نفذتها إيران قبل ثلاثة أسابيع، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه تمكن من استهداف رأس الأخطبوط، إشارة إلى إيران التي تهيمن على ميليشيات تعمل بمثابة أذرع لها في المنطقة.

وقبل الهجوم الإسرائيلي كانت إسرائيل وجهت ضربات قاضية استهدفت الهيكل القيادي لـ"حزب الله" و"حماس"، كما أن الحوثيين تعرضوا إلى هجمات متعددة، وذكرت تقارير أنهم خسروا نسبة كبيرة من ترسانتهم الصاروخية وإمكاناتهم العسكرية.





