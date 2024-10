الرمادي يهزم الناصرية بهدف وحيد في الجولة الثانية من الدوري العراقي

2024-10-28 20:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: تلقى نادي الناصرية خسارة مؤلمة أمام نادي الرمادي بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وجاء الهدف الحاسم في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليمنح الرمادي النقاط الثلاث ويترك الناصرية بلا نقاط في هذه الجولة. انتهى.

