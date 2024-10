2024-10-28 20:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أصدر نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار، مرتضى جودة السعيدي، توجيها بإيقاف استقبال الاعتراضات على أسماء تعيينات العقود في المحافظة مؤقتا، وذلك حتى يتم نشر آلية المفاضلة واحتساب النقاط بشكل شفاف أمام الرأي العام والجهات الرقابية. انتهى.

