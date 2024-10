2024-10-28 21:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين، موعد عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الخميس المقبل. وذكر الإطار في بيان مقتضب- تلقته (المدى)- أن "الإطار التنسيقي أنهى اجتماعه، وقرر عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل".وأضاف البيان، أن "رئيس المجلس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".

The post التنسيقي يقرر عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الخميس المقبل appeared first on جريدة المدى.