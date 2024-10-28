هيئة المدن الجديدة: 500 ألف وحدة سكنية ستدخل سوق العقار خلال 5 سنوات

2024-10-28 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة تنفيذ المدن الجديدة حامد عبد حمد، اليوم الإثنين، أن 500 ألف وحدة سكنية ستدخل سوق العقار خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما حدد موعد الإعلان عن 6 مدن جديدة.وقال حمد للعراقية الإخبارية- وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "برنامج المدن الجديدة يعد واحدا من أكبر المشاريع في الحكومة الحالية، وهو برنامج واعد لحل أزمة السكن في البلاد وعلى شكل مراحل"، مبينا، أن "الهيئة تعمل حاليا على 52 مدينة في جميع المحافظات، خمس منها تمت إحالتها وصدرت لها إجازات استثمارية، وقسم منها تمت المباشرة بها وبعضها أكملت تصاميمها الأساسية وبمواصفات حديثة".وأضاف، أن "الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن 6 مدن جديدة موزعة على المحافظات في كل من (مدينة بلد في صلاح الدين ومدينة المتنبي في واسط ومدينة السلام في النجف الأشرف، والمجر الكبير في ميسان والوركاء في المثنى، ومدينة أور في ذي قار)".وأشار إلى، أن "البرنامج الحكومي تضمن تسهيل حصول المواطن على الوحدات السكنية في هذه المدن، من خلال تسهيلات مصرفية للمواطنين"، لافتا إلى، أن "هنالك دراسة بزيادة المبالغ للمواطنين وتسهيلات مصرفية من خلال الدفع الميسر للمواطنين على فترات زمنية طويلة"، مشيرا إلى، أن "المدد الزمنية لإنجاز المشروع وضعت ضمن معايير المفاضلة للمستثمرين".وأكد، أن "عدد الوحدات السكنية التي ستدخل سوق العقار تتراوح من 400 إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة".