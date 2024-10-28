الشرطة يسقط في فخ التعادل أمام القاسم في دوري نجوم العراق

2024-10-28 22:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتعادل نادي الشرطة، اليوم الإثنين، أمام نادي القاسم (2-2) في مباراة لحساب الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق.وافتتح نادي القاسم التسجيل عن طريق لاعبه الحارث حاتم (د 37) من عمر المباراة، فيما استطاع مهاجم الشرطة والمنتخب الوطني مهند علي من تسجيل التعادل (د 48).وأدرك محترف الشرطة لوكاس سانتوس الهدف الثاني (د 75)، قبل أن يتمكن الحارث من تسجيل التعادل لنادي القاسم في (د90+4).