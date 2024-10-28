الإطار يتفق على عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان الخميس المقبل

2024-10-28 22:00:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية،يوم الاثنين، الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، يوم الخميسالمقبل.

وأخبر مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "الإطارالتنسيقي عقد اجتماعه الدوري يوم الاثنين، واتفقت جميع قياداته على عقد جلسة لمجلسالنواب يوم الخميس القادم من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب".

وكان رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، قد كشفبوقت سابق من اليوم، عن اتفاق سياسي وتوجه نيابي على حسم ملف انتخاب رئيس جديدلمجلس النواب، في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.

وقال آمرلي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النوابستحدد جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب"، لافتاً إلىعدم وجود أي تعديل للنظام الداخلي، وأن الاتفاق جرى على حسم ملف رئاسة البرلمانقبل نهاية الأسبوع الجاري".

ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوىسُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلسالنواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.