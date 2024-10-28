العراق يبحث مع "توتال" الفرنسية إنشاء محطة "طاقة شمسية" في البصرة
شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباءالعراقي، زياد علي فاضل، مع شركة "توتال" الفرنسية، يوم الاثنين، إنشاء محطةالطاقة الشمسية في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة.
جاء ذلك خلال اجتماعوزير الكهرباء، مع مسؤولي شركة توتال الفرنسية، لمناقشة مستجدات مشروع محطةالطاقة الشمسية في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وكشف فاضل، خلالالاجتماع استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليم الأرض المخصصة للمشروع، فيما قدممسؤولو الشركة الفرنسية عرضاً تفصيلياً عن موقع المحطة وخطوط الربط المرتبطة بها،التي تتضمن خطين نحو محافظة البصرة وخطاً ثالثاً باتجاه محافظة ذي قار.
ومن المقرر أن تصلالقدرة الإنتاجية للمحطة إلى 1000 ميغاواط، حيث سيتم توقيع عقد الربط مع الشركةالعامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب خلال الأسبوعين المقبلين.
ويشار إلى أن شركة "توتال"الفرنسية، تواصل حالياً أعمال إزالة الألغام في الموقع المخصص للمحطة، ضمنإجراءات السلامة المتبعة قبل البدء بعمليات الإنشاء.
ويُعد هذا المشروعخطوة مهمة انتهجتها الحكومة ووزارة الكهرباء نحو تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة فيالعراق، وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقةالجنوبية من البلاد.