العراق يبحث مع "توتال" الفرنسية إنشاء محطة "طاقة ‏شمسية" في البصرة

2024-10-28 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباءالعراقي، زياد علي فاضل، مع شركة "توتال" الفرنسية، يوم الاثنين، إنشاء محطةالطاقة الشمسية ‏في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة.

جاء ذلك خلال اجتماعوزير الكهرباء، مع ‏مسؤولي شركة توتال الفرنسية، لمناقشة مستجدات مشروع محطةالطاقة الشمسية ‏في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وكشف فاضل، خلالالاجتماع استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليم ‏الأرض المخصصة للمشروع، فيما قدممسؤولو الشركة الفرنسية عرضاً تفصيلياً ‏عن موقع المحطة وخطوط الربط المرتبطة بها،التي تتضمن خطين نحو محافظة ‏البصرة وخطاً ثالثاً باتجاه محافظة ذي قار.‏

ومن المقرر أن تصلالقدرة الإنتاجية للمحطة إلى 1000 ميغاواط، حيث سيتم ‏توقيع عقد الربط مع الشركةالعامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب خلال ‏الأسبوعين المقبلين.‏

ويشار إلى أن شركة "توتال"الفرنسية، تواصل حالياً أعمال إزالة الألغام في ‏الموقع المخصص للمحطة، ضمنإجراءات السلامة المتبعة قبل البدء بعمليات ‏الإنشاء.‏

ويُعد هذا المشروعخطوة مهمة انتهجتها الحكومة ووزارة الكهرباء نحو تعزيز ‏إنتاج الطاقة النظيفة فيالعراق، وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، لتلبية الاحتياجات ‏المتزايدة في المنطقةالجنوبية من البلاد.