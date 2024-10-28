2024-10-28 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السادسة والعشرين، التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لإجراء قرعة البطولة التي ستقام في دولة الكويت بالفترة من 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل وحتى 3 كانون الثاني/يناير 2025.

ويتقدم الحضور في حفل القرعة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي تُقام في فندق "والدورف أستوريا الكويت" في تمام الساعة السابعة مساءً وبحضور مسؤولي الاتحاد، ووفود المنتخبات الثمانية المشارِكة، والعديد من نجوم الكرة الخليجية.

وتضاعفت وتيرة الاستعدادات في الكويت تمهيداً لاستضافة حفل قرعة البطولة، حيث إن الاجتماعات التنسيقية مستمرة بين اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم واللجنة العليا المنظمة ، ومن المقرر أن تعقد لجان البطولة اجتماعاتها على هامش القرعة، لاعتماد رؤسائها والأعضاء ووضع برامج عملها للمرحلة المقبلة.

وتُعتبر النسخة السادسة والعشرون، هي الرابعة التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد وبمشاركة 8 منتخبات، قطر، واليمن، وسلطنة عُمان، والسعودية، والبحرين، والإمارات والكويت والعراق.

وتُقام بطولة كأس الخليج على مرحلتين، بحيث تكون المرحلة الأولى هي مرحلة المجموعات، والمرحلة الثانية هي مرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية، وتعتمد قرعة البطولة.

وسيتم توزيع المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، على أن يكون منتخب البلد المضيف (الكويت) وبطل النسخة الأخيرة (العراق) على رأسيهما.

ويقضي نظام البطولة بتأهل متصدر كل مجموعة وصاحب المركز الثاني إلى الدور النصف النهائي، على أن يقابل المتصدر في المجموعة الأولى صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية ويلعب متصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور النصف النهائي في المباراة النهائية ويتوج الفائز بها باللقب.