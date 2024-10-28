وزيرة المالية توجه بسرعة تقديم نتائج التحقيق بحق مدير هيئة الضرائب
2024-10-28 23:15:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
وجهت وزيرة المالية طيف سامي، بسرعة تقديم نتائج التحقيق بحق مدير هيئة الضرائب.
وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية أوعزت بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة ، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، بحقّ مدير عام الهيئة العامة للضرائب ، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب اليه وتقديم اللجنة الخاصة توصياتها بالسرعة الممكنة ".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرة التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب.
وجهت وزيرة المالية طيف سامي، بسرعة تقديم نتائج التحقيق بحق مدير هيئة الضرائب.
وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية أوعزت بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة ، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، بحقّ مدير عام الهيئة العامة للضرائب ، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب اليه وتقديم اللجنة الخاصة توصياتها بالسرعة الممكنة ".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرة التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب.