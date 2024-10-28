وزيرة المالية توجه بسرعة تقديم نتائج التحقيق بحق مدير هيئة الضرائب

2024-10-28 23:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجهت وزيرة المالية طيف سامي، بسرعة تقديم نتائج التحقيق بحق مدير هيئة الضرائب.وذكر بيان لوزارة المالية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزيرة المالية أوعزت بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة ، بناءً على توجيه رئيس مجلس الوزراء، بحقّ مدير عام الهيئة العامة للضرائب ، للوقوف على التسريب الصوتي المنسوب اليه وتقديم اللجنة الخاصة توصياتها بالسرعة الممكنة ".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرة التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب.