النزاهة تباشر التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة الضرائب

2024-10-28 23:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرة التحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "ملاكاتها التحقيقية باشرت عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب."وأضافت، أنَّ "ملاكاتها تسعى حثيثاً للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة الممكنة"، لافتةً إلى أنَّها "ستتواصل مع الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل إلى الحقائق بمهنية وحيادية".