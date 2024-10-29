‏مندوبه: لن نسمح باستخداء أجواء وأراضي العراق للاعتداء على الدول الأخرى

2024-10-29 01:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مندوب العراق في الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عدم السماح باستخدام أجواء وأراضي العراق للاعتداء على الدول الأخرى.

وقال عبيد في كلمة له أمام مجلس الامن الدولي، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "مجلس الأمن لم يتخذ خطوات حاسمة لوقف الاعتداءات الصهيونية".

وأضاف، "حذرنا سابقاً من استمرار سلوك الكيان الصهيوني العدواني"، لافتا الى أن " الاحتلال الصهيوني خرق أجواء العراق وسيادته خلال الاعتداء على إيران".

‌‏وتابع، " لن نسمح باستخدام أجواء وأراضي العراق للاعتداء على الدول الأخرى"، مشددا "على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته، لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان فوراً".