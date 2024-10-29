2024-10-29 01:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

توج ريال مدريد بجائزة أفضل ناد في العالم خلال حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2024، اليوم الإثنين (28 تشرين الأول 2024)، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية "باريس".

وخلال الحفل، أعلن القائمون على الجائزة تتويج النادي الملكي بها، متفوقا على كافة منافسيه في أوروبا والعالم.

واكتفى منظمو الحفل بعرض مقطع فيديو، يستعرض إنجازات ريال مدريد على مدار العام، على رأسها تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

لكن اللافت أن الجائزة لم تسلم لأحد، وذلك بعد مقاطعة ريال مدريد للحفل بقرار يسبقه بساعات معدودة.

جاء ذلك بعد علم مسؤولي النادي بعدم تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية، والمتوقع أن تمنح للإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي.

ولذلك، قررت الإدارة الملكية التراجع عن سفر كافة عناصر البعثة إلى باريس، والبقاء في مدريد، تضامنا مع فينيسيوس.