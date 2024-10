بغداد تغلق باب "اعتراضات الفصائل" وتقدم شكوى ضد إسرائيل على خرق الأجواء

2024-10-29 01:20:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن أغلقت بغداد الباب أمام محاولات "إحراج" الفصائل والقوى الشيعية للحكومة بسبب معلومات عن استخدام إسرائيل الأجواء العراقية في ضربة إيران الأخيرة، وقررت تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.عدّ خبراء في القانون ان العراق "تأخر" بأخذ هذا الإجراء، فيما قد لا يكون العراق متحكما بشكل كامل بأجوائه، بسبب سيطرة التحالف الدَّوْليّ.ومطلع تشرين الأول الحالي، […]

